Nestlè venderà il 20% delle sue azioni in L’Oreal

Nestlè ha deciso di vendere il suo 20% delle azioni in L'Oreal, per un valore di 10 miliardi di dollari (8,9 miliardi di euro).

di Manuela 9 Dicembre 2021

Nestlè SA ha annunciato che venderà circa il 20% delle sue azioni in L’Oreal, per un valore totale di 10 miliardi di dollari, pari a circa 8,9 miliardi di euro. Nestlè cederà le azioni al noto marchio di cosmetici francesi.

Da anni la società svizzera ha mantenuto i suoi interessi finanziari e strategici, anche quando l’investitore Third Point aveva sollecitato la cessione a metà 2017. Da allora, le quote di L’Oreal sono più che raddoppiate.

Cercando di ridurre il peso della sua partecipazione, Nestlè si era avvicinata a L’Oreal circa due mesi fa, dando vita a una trattativa che ha coinvolto i presidenti di entrambe le società.

Alla fine si è giunti a un accordo: Nestlè cederà le quote, mentre L’Oreal riacquisterà azioni che rappresentano il 4% del suo capitale. Al momento L’Oreal pagherà 400 euro per azione e ha spiegato che l’accordo avrà un effetto accrescitivo sugli utili per azione della società di oltre il 4% in un anno.

Per effetto dell’operazione, che dovrebbe concludersi nei prossimi giorni, ecco che la famiglia Bettencourt Meyers vedrà salire le proprie quote dal 33,3% al 34,7%, ma non dovrà lanciare un’offerta pubblica di acquisto (cosa normalmente richiesta per il passaggio di soglie di possesso superiori a un terzo del capitale).

Inoltre Nestlè ha annunciato che il suo consiglio di amministrazione è intenzionato a riacquistare 21,6 miliardi di dollari delle sue azioni fra il 2022 e il 2024, aggiungendo che tale programma potrebbe essere modificato in caso di acquisizioni notevoli.