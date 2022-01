New Wave by Da Vittorio: la famiglia Cerea apre il suo primo art restaurant a Shangai

di Valentina Dirindin 22 Gennaio 2022

Con qualche ritardo causato dalla pandemia, il Gruppo Da Vittorio apre finalmente a Shangai il New Wave by Da Vittorio, il primo art museum restaurant della famiglia Cerea. La location della nuova apertura, infatti, è il museo di arte contemporanea Ucca Edge di Shanghai: il ristorante si trova al terzo piano della struttura, parte integrante del complesso dell’Ullens Center for Contemporary Art.

“Siamo da sempre convinti che la gastronomia sia una forma di arte, dove gusto e bellezza si incontrano, permettendo a popoli seppur lontani di sentirsi uniti in questi valori” ha fatto sapere la famiglia Cerea a proposito della nuova apertura a Shangai, dove si trova già un altro ristorante del gruppo, il Da Vittorio Shanghai, affacciato sul Bund e vincitore di due stelle Michelin.

Il nome del nuovo ristorante vuole essere un omaggio all’arte e in particolare a quella cinese: il richiamo è infatti all’esposizione “’85 New Wave: China’s First Contemporary Art Movement” che si tenne a Pechino nel 2007.

“Negli ultimi anni, molti dei principali musei d’arte del mondo hanno deciso di aprire un ristorante al loro interno, rendendolo parte fondamentale dell’esperienza. Allo stesso modo, le grandi realtà della ristorazione e dell’enologia si stanno avvicinando al mondo dell’art e chef e vigneron iniziano a essere visti come artisti nei rispettivi campi. Ucca si impegna a portare arte di qualità nella vita di più persone ed è orgogliosa di poter collaborare con Da Vittorio per New Wave by Da Vittorio”, ha commentato Philip Tinari, direttore e Ceo dell’Ullens Center for Contemporary Art di Ucca.