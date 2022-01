New York: apre un bar dedicato a Donald Trump, e se ci volete bere dovete sborsare 45 dollari

di Luca Venturino 12 Gennaio 2022

Narcisismo, personal branding avanzato o fanatismo? Decidete voi. Fatto sta che nella Trump Tower, grattacielo che si erge dal cuore di New York e omonimo del 45° Presidente degli Stati Uniti d’America, ha aperto un bar interamente dedicato proprio a Donald Trump. Un bar che, va detto, sa un po’ di parco a tema, visti tutti i rimandi ai gusti e alla personalità dell’ex Presidente.

Eh sì, perché al 45 Wine & Whiskey Bar tutto – ma proprio tutto – ci ricorda che siamo a casa sua. A partire dal nome: quel 45 non è mica buttato lì a caso, si capisce. E lo stesso numero ritorna anche nei cocktail, come il Forty-Five, a base di whisky del Wyoming, demerara e bitter all’arancia. Il prezzo? 45 dollari, ovviamente. Tra le altre voci del menu, pare esserci una bistecca di manzo accompagnata da una Diet Coke e un altro piatto che porta l’insospettabile nome “The FLOTUS”, ossia First Lady of The United States.

L’arredamento non è da meno: stando a Forbes, le pareti pullulano di cimeli di Donald Trump, con una sua foto incorniciata che lo ritrae mentre osserva le forze statunitensi eseguire il raid che uccise il leader dell’ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. Noi, nel frattempo, non possiamo fare a meno di chiederci se in questo tempio anche i suoi sostenitori no vax verranno accolti.