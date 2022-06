New York City: dirigente di banca aggredisce i camerieri di un ristorante, licenziato

Succede a New York City: un dirigente di banca aggredisce i camerieri di un ristorante, il video diventa virale, i colleghi lo riconoscono e viene licenziato.

di Manuela 13 Giugno 2022

Andiamo a New York City perché qui un dirigente della banca Credit Suisse è stato licenziato dopo che i colleghi lo avevano riconosciuto in un video virale nel quale aveva aggredito i camerieri e dipendenti di un ristorante.

Roman Cambell, questo il suo nome, era il direttore della Credit Suisse. Secondo quanto riferito da Sunab Yi, figlio dei titolari del locale, il 4 giugno scorso Roman è entrato nel ristorante e ha chiesto di poter andare al bagno. Tuttavia Jane Yi, la madre di Sunab, gli ha dett che i servizi igienici erano riservati ai clienti del locale.

Cambell si è così rifiutato di andare via dal ristorante ed è diventato sempre più aggressivo con il personale. Nel frattempo sia Cambell che Jane Yi hanno iniziato a filmare la situazione col cellulare. Ad un certo punto Cambell ha anche cercato di afferrare il telfono di Jane Yi. Così Jane Yi ha deciso di chiamare la polizia, il tutto mentre Roman, dirigendosi verso il retro del ristorante, diceva “Aspetterò la polizia. Faresti meglio a chiamarla. Non ho intenzione di muovermi”.

Nel video, diventato virale, si vede Cambell mentre cerca di entrare a forza nel retro del ristorante, vicino alle cucine, mentre diverse persone cercavano di trattenerlo. Secondo quanto rivelato da Yi, i suoi stessi amici stavano cercando di portarlo fuori, ma Cambell ha cominciato a litigare anche con loro. Roman si è poi deciso ad abbandonare il ristorante solo una volta che i poliziotti sono arrivati, ma non prima di aver preso a pugni Jose Morales, uno dei dipendenti del locale.

Così Yi ha pubblicato il video sui social nella speranza di scoprire chi fosse Cambell. E così è stato: diversi dipendenti della Credit Suisse hanno contattato il ristorante per confermare l’identità dell’uomo. Il risultato? Tanta paura per Yi, un cameriere contuso e il licenziamento di Cambell. Eh sì, perché quando Credit Suisse è venuta a conoscenza del fatto, ha proceduto subito a licenziare il dirigente. Un portavoce dell’istituto ha sottolineato che il fatto è avvenuto al di fuori della banca, ma che comunque loro non tollerano nessun tipo di discriminazione, bullismo e violenza.

Ma non è finita qui. Yi ha spiegato che quando la polizia è arrivata al ristorante, ha parlato soprattutto con Cambell e non con i suoi genitori. Inoltre pare che gli agenti non abbiano neanche chiesto di poter visionare le videocamere di sorveglianza, ignorando del tutto la versione dell’accaduto dei gestori del ristorante.