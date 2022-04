New York: ecco il grattacielo ispirato al cucchiaio da caffè

The Coffee Stirrer o, se preferite, il Cucchiaino da caffè, è il più recente grattacielo costruito a New York.

di Luca Venturino 14 Aprile 2022

Si chiama The Coffe Stirrer, letteralmente il cucchiaino da caffè; ma di “ino” ha ben poco. Si tratta infatti del più recente grattacielo di New York, ora pronto per essere abitato: è alto 435 metri, ed è così sottile che i piani superiori si mettono a oscillare di qualche metro ogni volta che si alza il vento.

Sì, avete letto bene: qualche folata di vento e vi sembrerà di essere nella Casa di Prezzemolo a Gardaland. L’appartamento più economico è sul mercato alla modica cifra di 7,2 milioni di euro, ma la labirintite è compresa nel prezzo. Il nome, che per l’appunto riprende il cucchiaino da caffè, è dovuto proprio a questo: con un rapporto altezza-larghezza di 24:1 e una larghezza equivalente a una pista da bowling standard, si tratta del grattacielo più “esile” (ma i ricchi preferiscono definirlo “slanciato”) al mondo, e ricorda lontanamente la forma affusolata di un semplice cucchiaino.

Vero, l’ondeggiare potrebbe spaventare molti potenziali clienti, ma gli inquilini potrebbero godere di una meravigliosa vista a 360 gradi della Grande Mela e un servizio di portineria attivo 24 ore su 24! E concentrarsi sugli aspetti negativi è una pessima abitudine: pensate a quanto potrebbe migliorare il vostro equilibrio mentre vi alzate la notte per andare in bagno e il pavimento comincia improvvisamente a inclinarsi.