New York, la finestra di un AirBnb porta direttamente in un ristorante

di Luca Venturino 27 Dicembre 2021

Immaginatevi di prenotare un AirBnb a New York, aprire una delle finestre e trovarvi nella sala di un ristorante perfettamente operativo. Si tratta di uno spin-off culinario di Alice nel Paese delle Meraviglie? No, è tutto reale, ed è successo a un’utente di TikTok che ha documentato il tutto con alcuni video.

Cassa Times Square (questo il nome dell’AirBnb) era pubblicizzato con foto dell’iconica skyline di Manhattan, ma il panorama che si può ammirare dalle sue finestre è del tutto diverso. Dopo essere arrivata nell’appartamento, infatti, Desiree Baker (la TikToker in questione) ha tirato su le tende per scoprire una coppia che stava tranquillamente cenando all’interno di un ristorante. Le finestre sono specchi unidirezionali, quindi i due non si accorgono di nulla e continuano il loro pasto come se nulla fosse.

In un video successivo Baker si sposta nel ristorante, Tempura NYC, per individuare la finestra della sua camera, e passa uno shot di tequila al suo amico direttamente dalla sala del ristorante. E ovviamente non c’è bisogno di uscire nuovamente di casa per restituire i bicchieri, basta semplicemente aprire la finestra e poggiarli sul tavolino!

Baker ha contattato i suoi host, che le hanno risposto che in effetti stavano per cancellare la sua prenotazione perché hanno avuto “alcuni problemi con la camera”, ma che infine sono riusciti a risolvere e sono felici di poterla ospitare. Insomma, tanto vale fare di necessità virtù e godersi la scorciatoia e le chiacchiere dei commensali.