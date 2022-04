New York, nelle pizzerie potrebbe arrivare la pizza alla cannabis

di Marco Locatelli 26 Aprile 2022

Lo Stato di New York sta valutando la possibilità di permettere alla pizzerie e ad altri ristoranti di vendere pizze (e altri piatti) contenenti la cannabis come ingrediente.

Aaron Ghitelman, portavoce dell’Ufficio statale per la gestione della cannabis, ha confermato che ci sono state discussioni sull’assegnazione di tali licenze ai ristoratori. Tuttavia, “le normative relative ai prodotti alimentari con la cannabis non sono ancora state rilasciate”, ha sottolineato Ghitelman.

Lo Stato di New York ha approvato un disegno di legge che legalizza la marijuana ricreativa l’anno scorso e le prime licenze per vendere erba saranno rilasciate già questo autunno, con la vendita nei negozi di quartiere che inizieranno entro la fine del 2022.

“Ovviamente gli edibili di cannabis non è un concetto nuovo”, ha detto la senatrice Krueger. Alcuni pizzaioli hanno già iniziato a collaborare con i fornitori di marijuana e a sperimentare mescolando oli di cannabis nelle loro salse di pomodoro e pesto.

Ma l’idea non è priva di complicazioni. La legge di New York vieta infatti a chiunque abbia meno di 21 anni di acquistare cannabis, quindi questa “speciale” pizza non potrà essere servita ai bambini. I bambini non dovrebbero nemmeno essere ammessi nei luoghi in cui viene servito cibo a base di cannabis, ha sottolineato Krueger.