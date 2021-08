New York: obbligo vaccinale per entrare in bar e ristoranti

Il Green Pass di New York si chiamerà "Key to NYC Pass" ed entrerà in vigore dal 16 agosto. Sarà obbligatorio sia per lavoratori che clienti.

di Marco Locatelli 3 Agosto 2021

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, arriva l’ufficialità: vaccino contro il Coronavirus obbligatorio per poter accedere in alcuni luoghi pubblici al chiuso, come bar e ristoranti a New York.

Ad annunciarlo in conferenza stampa oggi, 3 agosto, il primo cittadino di New York Bill de Blasio, il quale ha sottolineato come l’obbligo varrà sia per i lavoratori che per i clienti nei ristoranti al chiuso, nelle palestre, e nei centri di intrattenimento, ad esempio, cinema, teatri e tutti gli eventi di spettacolo e sportivi.

Quello che pare una sorta di pass sanitario – alla stregua del nostro Green Pass – entrerà in vigore a New York a partire dal 16 agosto e, dopo una fase di transizione, avrà piena applicazione solo dal 13 settembre.

“Key to NYC Pass”, questo il nome della certificazione, dovrebbe spingere gli indecisi a vaccinarsi, secondo la visione del sindaco di New York.