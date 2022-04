New York: per la prima volta una fetta di pizza costa più di una corsa in metro

A New York, per la prima volta, mangiare una fetta di pizza costa di più che fare il biglietto per una corsa in metro.c

di Manuela 5 Aprile 2022

Quando immaginiamo la vita a New York, pensiamo sempre a due situazioni: mangiare una fetta di piazza e prendere la metropolitana. Finora il costo di una fetta di pizza era più o meno equivalente al costo di una singola corsa. Ma per la prima volta in assoluto, mangiare una fetta di pizza a New York adesso costa di più che fare una corsa in metropolitana.

Al momento, il costo medio di una fetta di pizza in tutti i vari distretti della città è di 3,14 dollari (i dati sono forniti dall’app di delivery Slice). Il costo, invece, del biglietto di una singola corsa in metro è di 2,75 dollari.

Il fenomeno di correlazione fra pizza e metro della Grande Mela è noto come il “principio della pizza”. Tecnicamente il costo dei due articoli non è direttamente collegato, ma è innegabile che dagli anni Sessanta il loro prezzo sia sempre stato più o meno lo stesso. E si è anche visto che quando sale il prezzo di uno dei due, a breve anche l’altro seguirà il suo esempio.

Tuttavia al momento Kathy Hochul, governatore di New York, ha dichiarato di avere intenzione di mantenere la tariffa della metro a 2,75 dollari a corsa. Ma chissà cosa potrebbe accadere fra poco? D’altra parte il “principio della pizza” finora non è mai venuto meno (e i rincari delle materie prime sono ormai un dato di fatto ovunque).