New York: poliziotti cacciano dal ristorante madre e figlio senza green pass

A New York fa discutere il video dei poliziotti che hanno cacciato madre e figlio dal ristorante in quanto sprovvisti di green pass.

di Manuela 30 Dicembre 2021

Andiamo a New York: qui sta facendo assai discutere un video dove si vedono alcuni poliziotti che cacciano fuori da un ristorante madre e figlio in quanto senza green pass.

Tutto è accaduto in un Applebee del Queens. Nel video si sente un ufficiale di polizia dire alla madre e al figlio seduti a un tavolo del ristorante che dovevano uscire dal locale a meno che non potessero esibire un certificato di vaccinazione.

Il bambino, sentendo queste parole, appare sconvolto e si copre il viso con le mani. Nel video si sente una persona che urla “Spaventare un bambino. Traumatizzare un bambino. Spero che tu ti senta bene con te stesso poliziotto di New York”.

Detta così la notizia potrebbe sembrare un po’ sconvolgente. Tuttavia è bene contestualizzare un po’ meglio la vicenda. Il video è stato registrato lo scorso 15 dicembre quando nel ristorante Applebee in questione si stava svolgendo una protesta. L’altro cliente che aveva urlato quella frase in direzione dell’agente, era uno dei manifestanti.

Nel video si sente il poliziotto rivolgersi direttamente al gruppo di manifestanti, per convincerli ad andarsene pacificamente: “Se ve ne andate volontariamente, non vi verranno mosse accuse. In caso contrario verrete arrestati per violazione di domicilio. Questo sarà il vostro unico avvertimento”.

Secondo quanto riferito dal Sunnyside post, un gruppetto di manifestanti si è seduto nel ristorante intorno alle 21. Il gruppo si è rifiutato di andarsene dopo che gli era stato negato il servizio in quanto sprovvisti tutti di green pass.

Visto che i manifestanti rifiutavano di andarsene, ecco che il ristorante ha dovuto chiamare la polizia. Quando gli agenti sono arrivati, il manager del locale gli ha spiegato che le persone erano entrate, avevano rifiutato di mostrare il green pass (così come previsto dalle nuove ordinanze della Grande Mela) e avevano rifiutato di allontanarsi dal ristorante.

A seguito di questa vicenda, quattro persone sono state arrestate con l’accusa di violazione di domicilio, ma madre e figlio alla fine non sono stati denunciati.

