New York: proprietario di una pizzeria accoltellato mentre aiutava una donna derubata

A New York il proprietario di una pizzeria e il padre sono stati accoltellati mentre aiutavano una donna derubata.

di Manuela 19 Aprile 2022

Andiamo a New York perché il proprietario di una pizzeria è stato accoltellato insieme al padre mentre prestava soccorso a una donna che era stata appena derubata.

A rivelare la storia è stato il 110° distretto del dipartimento di polizia di New York. Tutto è accaduto lunedì scorso: Louie Suljovic, 38 anni, un militare veterano e il padre, Charles Suljovic, 68 anni, hanno assistito a una rapina appena fuori alla loro pizzeria e ristorante Louie’s, nel Queens.

I due, senza alcuna esitazione, sono subito entrati in azione per aiutare la vittima della rapina, finendo però con l’essere accoltellati loro stessi. Il padre ha ricevuto nove coltellate, il figlio una e entrambi hanno sviluppato un collasso polmonare: adesso i due, acclamati come eroi, sono ricoverati, ma ci si aspetta che si riprendano.

Anche la donna, un’anziana coreana di 61 anni, è stata accoltellata alla schiena, dopo essere stata spinta da dietro. Ovviamente le indagini sono in corso: un portavoce della polizia ha spiegato che sono state arrestate due persone connesse alla rapina. Robert Whack, 30 anni, è stato arrestato e accusato di rapina, aggressione, aggressione di gruppo e detenzione di armi. Supreme Gooding, 18 anni, è stato invece arrestato con l’accusa di rapina, aggressione di gruppo e detenzione di armi.

Sempre in tema di aggressioni, qui da noi un vigilante è stato ferito davanti a un McDonald’s di Firenze per aver chiesto a due clienti di indossare la mascherina prima di entrare nel locale e di mostrare il Green Pass.

[Crediti Foto | Twitter – NYPD 110th Precinct]