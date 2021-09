New York: si può andare al ristorante anche dopo la prima dose di vaccino, specifica Bill de Blasio

Il sindaco di New York Bill de Blasio ha spiegato chiaramente che per andare al ristorante basta avere anche una sola dose di vaccino, fatta un attimo prima di sedersi a tavola.

di Valentina Dirindin 2 Settembre 2021

Potranno andare nei ristoranti di New York anche i vaccinati con una sola dose: lo ha ribadito e assicurato il sindaco Bill de Blasio, affermando che, nonostante i colpi di COVID-19 abbiano bisogno di settimane per avere pieno effetto dopo essere stati somministrati, i buongustai e gli appassionati di cinema potranno essere accolti nei ristoranti, al cinema o a teatro anche se appena vaccinati con una dose.

“Diciamo che qualcuno vuole andare al ristorante ma non sapeva quali sono le regole”, ha detto de Blasio durante un incontro ufficiale con la stampa. “Può andare in un hub vaccinale, farsi la prima vaccinazione, ottenere il certificato e andare direttamente al ristorante, al cinema o a un concerto”. Un po’ come succede anche in Italia con il Green Pass, insomma, anche se dubitiamo che a oggi qualcuno ancora non conosca le regole legate al Covid-19.

Ma, insomma, bisogna effettivamente pensare anche a chi negli ultimi mesi ha vissuto sulla luna. E così ha fatto anche de Blasio, spiegando il Green Pass for dummies. Se ti scatta improvvisamente la voglia di andare a farti un paninozzo da MCDonald’s, o di sederti in quel super ristorante alla moda di Manhattan, be’, corri a farti un vaccino, ci vuole un attimo, e poi hai risolto il problema.