New York, troppi contagi: decine di ristoranti costretti a chiudere prima di Natale

di Marco Locatelli 21 Dicembre 2021

Buona parte del personale contagiato e così diversi ristoranti di New York stanno chiudendo i battenti prima delle vacanze di Natale. La Grande Mela, infatti, è l’epicentro di una nuova ondata spinta dalla variante Omicron.

Lo scorso fine settimana la città ha registrato un record di contagi, pari a 21.908. Almeno 50 ristoranti hanno chiuso nei cinque distretti di New York.

Il sindaco di New York Bill de Blasio ha fatto sapere che la città sperimenterà un picco “rapido e temporaneo” di casi di Covid nei prossimi giorno. I funzionari hanno risposto a questo incremento dei casi aggiungendo 23 siti di test che verranno aggiunti in tutta la città, rendendo in totale disponibili 112 siti per i newyorkesi prima delle vacanze.

Durante un briefing a Prospect Park, De Blasio ha affermato che, oltre ad aumentare la capacità di test, incoraggiare i booster, distribuire maschere KN95 gratuite e test rapidi a domicilio, la sua amministrazione “raddoppierà anche le ispezioni”.

Un alto dirigente della National Restaurant Association chiede al Congresso di farsi avanti e aiutare i proprietari. In caso contrario, alcune attività corrono il rischio di “chiusure per sempre”. “Gli ultimi mesi sono stati difficili e caotici per l’industria della ristorazione”, ha affermato Sean Kennedy, vicepresidente esecutivo delle relazioni pubbliche per la National Restaurant Association.

“In un recente sondaggio, più di un terzo degli operatori ci ha detto che le loro condizioni commerciali – dalle sfide della catena di approvvigionamento alla nuova variante Covid – sono peggiorate per loro”.