New York, tutti contro il sindaco che vuole togliere il latte al cioccolato dalle scuole

di Dissapore 9 Marzo 2022

Il sindaco di New York è sotto attacco: il grave problema politico è che vuole vietare il latte al cioccolato nelle mense delle scuole pubbliche della città. Nove membri del Congresso, parlamentari eletti nello stato di New York, stanno provando a convincere Eric Adams. Il gruppo bipartisan ha affermato di essere preoccupato per la salute degli studenti e (forse soprattutto) per la protezione del mercato lattiero-caseario nello stato di New York.

“In qualità di membri che rappresentano le comunità rurali e urbane, ci impegniamo a sostenere gli allevatori, i produttori e i partner agricoli di New York, assicurando al contempo che i bambini nelle scuole di New York abbiano accesso a nutrienti essenziali e che migliorano la vita. Purtroppo, per molte famiglie di New York, i pasti che i bambini ricevono nelle scuole sono la loro unica fonte di molti nutrienti raccomandati”.

I sostenitori del latte al cioccolato hanno motivo di preoccupazione per il fatto che Adams, molto attento alla salute, si trasformi in una specie di tata, scrive il New York Post. Un po’ come il suo predecessore Mike Bloomberg, che ha cercato di vietare la vendita dei bibitonizuccherati ed è riuscito a mettere fuori legge i grassi trans nei ristoranti e il fumo nei bar e e in altri luoghi pubblici.

Adams, che è passato a una dieta prevalentemente vegana dopo la diagnosi di diabete e ha già ordinato pasti a base vegetale una volta alla settimana nelle scuole, ha pubblicato il video “Do the Math” nel 2019 affinché il Dipartimento dell’Istruzione della città scarti il ​​latte al cioccolato a causa del suo contenuto zuccherino. Nel video di presentazione, Adams ha mostrato quanto zucchero c’era in un grande bicchiere di latte al cioccolato. In un’altra occasione, Adams aveva paragonato chi mangia formaggio ai dipendenti da eroina.

La deputata Elise Stefanik ha affermato che “le priorità di Adams sono fuori dal mondo. Nell’Upstate di New York e nel North Country, siamo orgogliosi di bere il latte, in particolare il latte al cioccolato! Il latte aromatizzato è uno dei modi migliori con cui i bambini possono ottenere i nutrienti essenziali del latte e continuerò a lavorare per aumentare l’accesso al latte per gli studenti nelle scuole pubbliche di New York”. Nella lettera, i membri del congresso hanno affermato che due terzi del latte servito a scuola è aromatizzato e hanno affermato che il latte al cioccolato è un “modo essenziale in cui i bambini ottengono i nutrienti di cui hanno bisogno per una crescita e uno sviluppo sani. La ricerca rileva che i bambini che bevono latte aromatizzato consumano più sostanze nutritive preoccupanti come calcio, vitamina D e potassio rispetto ai bevitori di latte non aromatizzato”, hanno affermato.