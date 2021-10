New York: vietati i funghi a propano per riscaldare i dehors

New York non consentirà, come accadde lo scorso anno, di utilizzare i sistemi di riscaldamento a propano nei dehors dei ristoranti

di Valentina Dirindin 23 Ottobre 2021

Brutta botta per i ristoranti di New York in vista del gelido inverno della Grande Mela: saranno infatti vietati i funghi riscaldanti a propano nei dehors.

Un duro colpo per i ristoratori, già colpiti dalle ricadute della pandemia, che ora potranno difficilmente approfittare degli spazi all’esterno durante la brutta stagione. A vietarlo è stato il sindaco Bill de Blasio, che ha annunciato lo stop a tutti i sistemi riscaldanti a propano nei dehors, che erano stati la vera linfa vitale degli affari lo scorso inverno.

Non verrà infatti rinnovato l’ordine di emergenza che ha consentito l’uso del propano lo scorso inverno, quando i pasti al coperto erano vietati a causa della pandemia e si doveva servire una soluzione ai ristoratori per permettere loro di continuare a lavorare.

La decisione è stata presa seguendo le direttive per la sicurezza antincendio, e apparentemente non ha nulla a che fare con il futuro ancora incerto della ristorazione all’aperto. I riscaldatori a propano sono stati a lungo vietati nei ristoranti e nei bar per questa ragione, ma lo scorso anno si era deciso di fare un’eccezione per permettere la tenuta dei dehors anche d’inverno.

Per compensare i costi dei riscaldatori a propano acquistati l’anno scorso, i ristoratori possono richiedere una sovvenzione di 5000 dollari per sostituirli con alternative elettriche o a gas naturale.