Newlat Food fa shopping nel Regno Unito: acquistato Symington’s Group

di Luca Venturino 10 Agosto 2022

Shopping britannico per l’azienda di Reggio Emilia Newlat Food, che di fatto ha annunciato l’acquisto del produttore di pasti e snack Symington’s Group, con sede per l’appunto nel Regno Unito: secondo quanto lasciato trapelare l’affare è stato concluso per un corrispettivo totale di 53 milioni di sterline, pari a oltre 62,6 milioni di Euro. La notizia, lo sottolineiamo a onor del vero, è stata in primis pubblicata dalla stampa inglese e successivamente – prima che però apparisse qualche traccia di comunicato sul sito della società italiana – riportata da EFA News.

L’acquisizione del marchio inglese permetterà a Newlat Food di utilizzare la piattaforma distributiva di Symington in tutto il Regno Unito, oltre a sbloccare la possibilità di sfruttare le partnership con i vari rivenditori locali per consolidare la propria presenza nella zona – importante notare, per di più, che ampliando il proprio portafoglio prodotti con l’azienda britannica, Newlat Group potrà capitalizzare il mercato degli snack caldi.

Negli ultimi due anni Symington’s Group ha generato ricavi ricorrenti per 105 milioni di sterline, equivalenti a poco più di 124,7 milioni di Euro, e di fatto prevede di lanciare oltre 100 nuovi prodotti nell’arco di tempo compreso tra il 2021 e il 2024. Segnaliamo, infine, che l’operazione è di fatto in linea con il piano strategico di Newlat di rafforzare la propria presenza commerciale al di fuori dei confini nazionali, raggiungendo allo stesso tempo un fatturato consolidato di 630 milioni di Euro.