Nextalia acquisisce IBF Servizi: si punta a creare un polo per l’agricoltura di precisione

di Luca Venturino 27 Dicembre 2022

Nextalia SGR ha sottoscritto un accordo vincolante, per conto del Fondo Nextalia Private Equity, atto all’acquisizione dall’intero capitale sociale di IBF Servizi SpA, operatore di riferimento nel contesto nazionale neri servizi di agricoltura di precisione, innovazione tecnologica e soluzioni software professionali sempre per il settore agroalimentare. È importante notare, in questo senso, che l’accordo in questione rappresenta di fatto la prima incursione del Fondo in questa particolare filiera; e che l’obiettivo dichiarato sarà quello di sviluppare e creare un polo nazionale di settore.

Nextalia e IBF Servizi: i dettagli dell’accordo

Stando a quanto lasciato trapelare, Nextalia investirà una cifra complessiva di 50 milioni di euro per rilevare l’intero capitale di IBF – un investimento che di fatto sarà accompagnato dalla creazione di una partnership strategica con BF e la sua partecipata Consorzi Agrari d’Italia S.p.A. BF Agricola, holding che per l’appunto deteneva il controllo di IBF Servizi, si impegnerà successivamente a re-investire nella newco di controllo di IBF parte del prezzo di acquisto incassato fino a detenere una partecipazione pari a circa il 20% del capitale sociale della stessa, in modo da potere conservare il diritto di nominare il Presidente del consiglio di amministrazione, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

Come già brevemente accennato si tratta della prima vera incursione di Nextalia nel settore dell’agroalimentare: la società, che a onore del vero è stata promossa da Francesco Canzonieri, suo Amministratore Delegato, insieme a primari investitori istituzionali italiani tra cui la stessa Coldiretti, fu costituita con l’obiettivo di investire nelle eccellenze italiane fungendo da catalizzatore per accelerarne il percorso di crescita sostenibile.

“La creazione del campione nazionale nel settore Agritech è perfettamente coerente con la strategia di Nextalia di supportare le eccellenze italiane” ha commentato a tal proposito Francesco Canzonieri, Amministratore Delegato di Nextalia SGR “offrendo capitale e investimenti a supporto di un ambizioso piano di crescita e consolidamento, anche tramite acquisizioni, in un settore caratterizzato da elevata frammentazione”.

Un entusiasmo che di fatto è condiviso anche dai nuovi soci in affari: “Siamo orgogliosi della partnership strategica con Nextalia per supportare il consolidamento di IBF come leader del settore Agritech in Italia” ha infatti dichiarato Federico Vecchioni, Amministratore Delegato del Gruppo BF. “L’operazione permette al Gruppo BF di rafforzare il proprio ruolo di operatore di riferimento nella filiera agro-alimentare italiana e nello sviluppo di servizi e soluzioni tecnologiche anche attraverso il consolidamento di BF College, il centro di formazione di Jolanda di Savoia”.