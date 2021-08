Neymar festeggia la vittoria con un vino da 435 euro

di Marco Locatelli 31 Agosto 2021

Neymar festeggia la vittoria del suo PSG (2-0 sul Reims) con un calice di vino decisamente speciale: una bottiglia della riserva unica Vega-Sicilia dal valore di 435 euro.

Il fuoriclasse brasiliano ha voluto condividere il nettare pubblicando una foto sul suo profilo Instagram.

Un lusso che non tutti possono permettersi, ma che non è poi così impensabile per un calciatore che guadagna qualcosa come 36 milioni di euro l’anno grazie al rinnovo di contratto firmato recentemente.

Tra l’altro la vittoria è arrivata proprio nella partita in cui Neymar, uscendo al 66′, ha lasciato il posto ad un certo Lionel Messi, nuovo acquisto del PSG.