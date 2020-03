Nichelino: negozi di alimentari e ristoranti che consegnano a domicilio

Confesercenti ha portato avanti un’iniziativa interessante, elencando i negozi di alimentari, ristoranti e altre merci consegnate a domicilio a Nichelino, indicando anche i contatti. Un servizio indubbiamente utile, in un momento in cui la spesa online è spesso complicata, con consegne molto lunghe e difficoltà a connettersi e a utilizzare il servizio correttamente. Per questo noi abbiamo pensato di riportarvi la lista delle realtà che lo effettuano, visto anche che in questo momento può essere certamente una buona idea, anziché fare lunghe code affollandoci nei supermercati delle grandi catene, sostenere con i nostri acquisti i piccoli e medi commercianti del territorio. Dunque ecco quali sono le realtà segnalate che potete contattare se avete bisogno di farvi consegnare generi alimentari e non solo:

Alimentari

RENATA FRUTTA E VERDURA – 3336338580

HAPPY FAMILY BAKERY – 3451740520

PICCOLE EMOZIONI CAPSULE CAFFE’ – 3385303907

LE DELIZIE DI ZIO PAKO – Prodotti alimentari – 3474276650

BIOLATO – Frutta e verdura – 3396412985

SUPERFRUTTA – Frutta e verdura – 3331399614 solo al mattino

FRUTTA PIU’ – Frutta e verdura – 3336732731

LA FERMATA DEL GUSTO – Panetteria, alimentari 3791743631

PERETTI ALIMENTARI – WhatsApp 3472105394

ALLEVAMENTO MORIS – CASEIFICIO – Whatsapp 3703764078 – CONSEGNE GRATUITE IN TORINO E PROVINCIA

ALIMENTARI COSENTINO – 3389947960

MINIMARKET GAROFALO – 3277308853

LA DOLCE IDEA ALIMENTARI – ALIMENTARI – 3474229407

Ristoranti

AGRITURISMO IL GIARDINO DEI SAPORI – RISTORANTE – 3348155334

DAMA PIZZA – PIZZA DA ASPORTO – 0114273313

ESTENDERA – RISTORANTE – 3464152545

PIZZERIA DOPPIOZERO – PIZZA DA ASPORTO – 011623746 – CONSEGNE SOLO A CENA

PIZZERIA DA ZIO – 0116275041 – 3203492018

PIZZERIA WILLY IL COYOTE – 0116060060

Bevande

ENOTECA LA BOTTE – 3336204335

VERSO LO SVERSO – Lattine Vini Birre Alcolici Caramelle Patatine e snack – 3460055686

Panetteria

PANETTERIA VECCHIONE – 3395742352 – 011621078

PANETTERIA NADIA – 0116809017 – 3683649669

LA CASA DEL PANE – 011621078 – 3923763293

L’ANGOLO DEL PANE – 3493404277

Macellerie

MACELLERIA GASTRONOMIA GARBOSSA – 3381466326

LE BUONE CARNI MACELLERIA – Nichelino – 0116274155

Oggettistica varia

FOTO VIDEO CIAK – 3470524476

COLUCCIO COSMETIC STORE – Fornitore prodotti di bellezza – 0113742091 – 3898219500

CARTOLERIA MAIN – Edicola – 011623383

FERRAMENTA RAVELLI – 0117604939

DETERSOAP – PRODOTTI PER L’IGIENE DELLA PERSONA E DELLA CASA – 0116069946

BOBBI MAI SOLO – PRODOTTI PER ANIMALI – 0116290797 – 3755576552

BENESSERE DAL MONDO – PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE – 0116963711 – 3482649188

ZAMPE & ZAMPE – PRODOTTI PER ANIMALI – 0115533392

Farmacie ed erboristerie

FARMACIA SANT’EDOARDO – 0116051471 – 3883244900

ERBORISTERIA ROAN – 3480307997

Gelaterie

LA YOGURTERIA – GELATERIA, DOLCIUMI – 3385664368