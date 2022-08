Nicolas Vaporidis serve ai tavoli del suo ristorante romano a Londra

di Marco Locatelli 4 Agosto 2022

No, non è il set di un film dove interpreta un cameriere. L’attore Nicolas Vaporidis è stato immortalato dal settimanale “Chi” a servire ai tavoli del suo ristorante romano di Londra.

Balzato di recente agli onori delle cronache per la sua partecipazione e vittoria all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, l’attore di “Notte prima degli esami” è tornato a Londra, dove da tempo ha aperto un ristorante di cucina romana.

Non è chiaro se per via della carenza di personale o meno, l’attore si è aggirato tra i tavoli con tanto di bloc notes per raccogliere le ordinazioni dei clienti e servire poi ai tavoli.

L’attore ha più volte parlato della sua attività nel campo della ristorazione a Londra e infatti, dopo la vittoria del reality, ha dichiarato che avrebbe investito la cifra vinta proprio nei suoi ristoranti.

Ma dove si trova il ristorante di Vaporidis? L’attore italiano – che a Londra vive con la compagna Alì Rinaldi – ha aperto il suo ristorante di cucina romana nel quartiere alla moda di Clapham e si chiama “Taverna Trastevere”.