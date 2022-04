Niko Romito: aperte le iscrizioni al 18esimo corso della sua Accademia

di Luca Venturino 22 Aprile 2022

L’Accademia Niko Romito ha recentemente aperto le iscrizioni al suo 18esimo corso di cucina professionale: le selezioni sono rivolte agli aspiranti cuochi di età compresa tra i 18 e i 35 anni già in possesso di diploma di scuola secondaria e, se superate, permettono di affrontare un anno bipartito tra studio e tirocinio atto a immergere gli studenti nel mondo della ristorazione.

L’Accademia, fondata dallo chef abruzzese tre stelle nel 2011 in un ex monastero a Castel di Sangro, in provincia de L’Aquila, permette di interfacciarsi e imparare da professori universitari, esperti del settore Ho.Re.Ca, rinomati professionisti del mondo della ristorazione e perfino chef che hanno avuto l’onore di cucire la stella Michelin sulla propria uniforme. Come accennato, i primi sei mesi del percorso didattico si svolgeranno nelle aule dell’Accademia, e comprenderanno anche visite didattiche e incontri con produttori di eccellenze agroalimentari; mentre i restanti sei permetteranno agli studenti di mettere alla prova quanto appreso (e perché no, di continuare a imparare) nelle cucine dei ristoranti Spazio Roma, Spazio Milano, al Reale di Castel di Sangro o in altri locali sul territorio nazionale.

Coloro che sono interessati a partecipare alle selezioni possono iscriversi compilando l’apposito form sul sito ufficiale dell’Accademia, oppure direttamente telefonando al numero 0864/840610.