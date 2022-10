Niko Romito: aperte le iscrizioni al 19esimo corso dell’Accademia

di Luca Venturino 28 Ottobre 2022

L’Accademia Niko Romito ha recentemente aperto le iscrizioni al suo 18esimo corso di cucina professionale: le selezioni sono rivolte agli aspiranti cuochi di età compresa tra i 18 e i 35 anni, diplomati o laureati, e spinti naturalmente da una grande passione per la cucina e da una forte motivazione personale. L’obiettivo del corso, che avrà inizio il il 27 marzo 2023 in località Casadonna, a Castel di Sangro, è naturalmente quello di formare nuovi professionisti nel mondo della ristorazione: il percorso sarà declinato in una durata complessiva di dodici mesi che verranno separati in lezioni teoriche e pratiche.

Il mese di teoria, che di fatto si svolgerà nella comoda dimensione dell’aula scolastica, vedrà partecipare docenti dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, dell’Università di Chieti-Pescara, dell’Università del Molise, esperti di Slow Food Italia e professionisti del settore Horeca; che metteranno a disposizione degli studenti le loro conoscenze riguardo la Storia della Cucina Italiana, Botanica, Etnobotanica, Chimica del Gusto, Estetica del Gusto, Marketing e Comunicazione e altro ancora. Le attività pratiche, invece, occuperanno quattro mesi: qui gli allievi, seguiti naturalmente dagli Chef docenti, potranno apprendere le principali tecniche di cucina applicate alle materie prime, dalla panificazione alla gelateria.

Seguirà ancora un mese di pratica nel ristorante didattico di Rivisondoli, dove gli allievi potranno mettersi alla prova confrontandosi direttamente con i clienti in sala e facendosi le proverbiali ossa per l’ultimo passaggio: un tirocinio di sei mesi presso uno dei ristoranti Spazio Niko Romito. Ricordiamo, infine, che l’accesso al corso è consentito a un numero massimo di 16 partecipanti: il costo complessivo è di 16 mila euro più Iva, ma sono previste tre borse di studio (una da cinque e due da tremila euro) per gli allievi più meritevoli.