Niko Romito apre il secondo ALT Stazione del Gusto a Montesilvano

di Giorgia Petani 11 Settembre 2021

Niko Romito, fa il bis con il suo ALT Stazione del Gusto, format del celebre chef abruzzese già attivo sulla statale 17 di Castel di Sangro nonché tappa gastronomica per i viaggiatori. La prossima apertura è prevista a Montesilvano, a nord di Pescara, e c’è da aspettarsi una caffetteria-rosticceria e tavola calda, ma un negozio di generi alimentari abruzzesi. Con laboratorio del pane e focus sui lievitati, come da marchio di fabbrica di Romito.

Insomma, un’alternativa alla solita stazione di servizio, con panini, lievitati e piatti che meritano una sosta. Ad annunciarlo è lo stesso cuoco, patron del Ristorante Reale, 3 Stelle Michelin di Castel di Sangro, che su Facebook ha anticipato: “Me lo hanno chiesto in tanti dopo il temporary di Pescara “Vogliamo il pollo, il pane, le bombe anche salate!” Ho deciso così di intraprendere questa nuova sfida e di mettere su una squadra per aprire il secondo ALT Stazione del gusto sempre in Abruzzo, a Montesilvano. Sarà aperto tutto l’anno e in un luogo con flussi costanti e non stagionali. ALT nasce come progetto su strada perché le strade sono di tutti, nasce per essere di tutti e parlare con tutti. ALT è il luogo in cui trovarsi per mangiare un cibo diverso, buono. Spero diventi un appuntamento consueto come lo è quello sulla statale 17 a Castel di Sangro“.