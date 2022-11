Niko Romito apre il suo primo flagship store a Milano

di Manuela Chimera 12 Novembre 2022

Non c’è un attimo di tregua per Niko Romito: allo chef sono appena state confermate le tre stelle Michelin, si sta dedicando sempre di più al settore dei vegetali, sta cambiando il suo approccio nella trasformazione delle proteine animali e adesso apre anche il suo primo flagship store a Milano! Lo chef promette tante novità, ma visti gli hashtag usati di sicuro ci saranno il suo nuovo pane da frigorifero, il panettone e i biscotti.

Niko Romito porta il suo nuovo pane da frigorifero a Milano

Quello di Milano sarà un flagship store che porterà nel capoluogo lombardo la filosofia del Laboratorio di Niko Romito in Abruzzo. Si tratterà, dunque, di un mix fra un centro di panificazione, un laboratorio di pasticceria e un hub di ricerca.

Questo flagship store sorgerà a Brera, in via Solferino 12 e avrà uno stile che ricorderà un po’ le tradizionali botteghe di quartiere, ma traslate in epoca moderna. Mentre ci chiediamo se anche in questo flagship store troveremo il nuovo panettone di Romito, quello in edizione limitata a 150 euro, ecco che già si sa che sugli scaffali troveranno spazio prodotti tipici della cucina di Romito: avremo lievitati, biscotti e di sicuro ci sarà anche la frutta da spalmare e da bere.

L’attenzione di tutti, però, è incentrata sul pane, vera novità di questa boutique. Il nuovo pane di Romito verrà messo in vendita in anteprima a Milano, avvolto nella sua confezione atta alla conservazione in frigo (promette lunghi tempi di conservazione, con rigenerazione semplicemente nel forno di casa).

Niko Romito ha spiegato che ciascuna forma di pane o qualsiasi lievitato è frutto della sua visione, della ricerca che portano avanti ogni giorno nel Laboratorio Niko Romito, con focus sulla selezione degli ingredienti, sulle preparazioni, sulle tecniche di lavorazione e finanche sul confezionamento. Scopo di Romito è offrire prodotti che siano sia buoni che belli a vedersi, ma che siano anche funzionali.

Il nuovo pane di Niko Romito presenta una crosta croccante con mollica morbida e cremosa, fatto con grani antichi e farine di Solina e Saragolla. Le pagnotte che troverete nel flagship store sono le stesse che mette in tavola nel suo ristorante. Queste le quattro varianti:

pane bianco con patate

pane scuro di Solina e Saragolla

pane con olive e rosmarino

pane con cioccolato e ciliegie

Questo il post su Instagram dove Niko Romito ha confermato l’apertura del flagship store a Milano: