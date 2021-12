Niko Romito apre il suo ristorante al Bulgari Hotel di Parigi

di Valentina Dirindin 2 Dicembre 2021

Ha aperto a Parigi, “Il Ristorante – Niko Romito”, il locale francese dello chef italiano Niko Romito all’interno del nuovo Bulgari Hotel. Per festeggiare l’apertura del nuovo hotel del celeberrimo brand di gioielli, in Avenue George V, lo chef del Ristorante Reale (tre stelle Michelin) ha preparato una cena speciale per sessanta ospiti vip, tra cui il CEO di Bulgari Jean-Christophe Babin, la modella e cantante Carla Bruni, la modella Tina Kunakey e la modella/filantropa Natalia Vodianova.

Una cena lussuosissima, come si confà all’ambiente di un hotel di quel livello, iniziata con la presentazione dell’opera site specific del famoso artista Yan Pei Ming creata esclusivamente per l’hotel: un ritratto ad olio dell’icona del cinema italiano Monica Vitti dove indossa una collana Bulgari Alta Gioielleria. Dopo l’aperitivo a base di Bomba con Vitello Tonnato, Frittata di Pasta, e Scampo in kataifith, gli ospiti si sono trasferiti a “Il Ristorante – Niko Romito”, dove è stato servito un menu in cui i Tortelli al tartufo bianco e la Guancia di Vitello al Barolo sono stati i protagonisti della serata, abbinati – udite, udite – ad alcune straordinarie bottiglie di Imperiale di Sassicaia 2016.

“Siamo particolarmente orgogliosi di aggiungere un nuovo gioiello alla corona della collezione Bulgari Hotels & Resorts con l’apertura del Bulgari Hotel Parigi”, afferma il CEO di Bulgari Jean-Christophe Babin.