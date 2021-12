Niko Romito: apre Spazio Rivisondoli, il ristorante degli studenti della sua Accademia

di Luca Venturino 30 Dicembre 2021

L’Accademia dello chef Niko Romito si espande, adottando un piano didattico che porterà i propri studenti a mettersi alla prova con la parte più pratica del lavoro: a partire dal 27 dicembre, infatti, ha aperto Spazio Rivisondoli, un ristorante didattico gestito tutti i giorni a pranzo e a cena dagli allievi della scuola.

L’operazione durerà fino al 9 gennaio 2022, e permetterà per l’appunto agli studenti del sedicesimo corso della scuola di alta cucina professionale di proporre la propria filosofia culinaria vivendo l’apertura e la costruzione, con tutte le soddisfazioni e le difficoltà che ne conseguono, di un vero e proprio ristorante. L’Accademia, in una nota diramata per raccontare l’iniziativa, ha descritto Spazio Rivisondoli come “Un ristorante collettivo e corale che racconta la loro evoluzione e il loro diventare cuochi”.