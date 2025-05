Niko Romito sempre più internazionale: “Il Ristorante” apre a Bali, nel resort di Bulgari

La presenza internazionale di Niko Romito si rafforza con una nuova insegna. Lo fa, naturalmente, attraverso la sua ormai storica collaborazione col gruppo Bulgari, che ha già permesso al tristellato abruzzese di portare il suo “Il Ristorante” da Pechino, dove il primo locale con questo format è stato inaugurato nel 2017, a Dubai, Shanghai, Milano, Parigi, Tokyo e Roma, per arrivare ora a Bali.

Niko Romito a Bali

Siamo nel Bulgari Resort Bali, struttura 5 stelle lusso arroccata a 160 metri sulla costiera a picco sul mare della costa meridionale della penisola di Bukit, dove il nuovo “Il Ristorante” accoglierà un massimo di 24 coperti, in un’atmosfera elegante e minimalista, tra legno e stoffe candide.

Due i menu degustazione: “I Classici”, quattro portate pensate per introdurre la clientela internazionale del resort alla cucina italiana contemporanea, con piatti come i Tortelli di ricotta affumicata con zucchine, menta e salsa di Parmigiano Reggiano o la Trota corallina al vapore con guazzetto di frutti di mare, e “La Degustazione”, un più ampio percorso di sette portate in cui Romito contamina con eleganza l’Asia e il Mediterraneo, come nel Gambero Aka ebi con pepe rosa, prezzemolo e limone o i Tagliolini freddi con ricci di mare, prezzemolo e peperoncino.

Non mancano alcuni grandi classici come il dessert “Pane e cioccolato” e la Melanzana glassata, con pomodoro, basilico, capperi e olive. Ogni menu prevede un abbinamento al calice con grandi nome dell’enologia italiana e francese.

A dare concretezza alla visione dello chef del Reale di una cucina italiana sull’Isola degli dei è Alessandro Mazzali, pavese di nascita e con una lunga esperienza internazionale: prima nel Bulgari Hotel di Milano e poi a Tokyo, nelle cucine di Luca Fantin. Non manca l’esperienza tristellata da Lasarte a Barcellona, e poi un’altra grande cucina d’albergo come quella di Antonio Guida al Seta del Mandarin Oriental.

Dichiara Romito: “Per questo progetto creato per Bulgari, ho immaginato una cucina italiana autentica e contemporanea, che racconti la ricchezza e la varietà del nostro patrimonio gastronomico. Voglio che chi si sieda al tavolo possa viaggiare in Italia con i grandi classici della nostra cucina e le sue innumerevoli specialità regionali, emozionandosi nel ritrovare profumi conosciuti o nello scoprirne di nuovi”.