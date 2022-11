Noma: tutti i dettagli del nuovo ristorante che aprirà a Kyoto

di Manuela Chimera 16 Novembre 2022

Tutti pronti per l’apertura del Noma a Tokyo? Beh, c’è ancora un po’ di tempo visto che questo pop-up rimarrà aperto solo dal 15 marzo al 20 maggio 2023, ma c’è una brutta notizia: come spiegato sui profili social del Noma, sono già al completo per tutte le date. Ma non tutte le speranze sono perse: è stata creata una lista d’attesa a cui iscriversi (exploretock.com/nomakyoto/waitlist) in modo da approfittare di eventuali cancellazioni o aggiunte di altri tavoli.

Come sarà il Noma di Kyoto?

Quello che si sa è che il Noma Kyoto sarà ospitato presso l’Ace Hotel Kyoto. Sarà aperto dal 15 marzo al 20 maggio 2023, dal mercoledì al sabato, con due soli turni disponibili ogni giorno: uno a pranzo e uno a cena.

Da anni Rene Redzepi e il suo staff stanno viaggiando per il Giappone, studiando la storia e la cultura del cibo giapponese, con particolare riferimento alla cucina kaiseki. Per questo motivo nel menu di Kyoto utilizzeranno ingredienti provenienti da agricoltori, pescivendoli e cacciatori locali. Tuttavia lo chef precisa che, nonostante il menu rifletta la stagione dei ciliegi, non saranno un ristorante giapponese.

Lo chef è rimasto affascinato dal Giappone e dalla sua cultura del cibo, in particolare dalla cerimonia del tè. Assistendovi per la prima volta, con tutti i suoi rituali, si è chiesto perché porre tanta attenzione ad una semplice tazza di tè. Da lì lo chef ha iniziato a studiare le tradizioni giapponesi e il buddismo zen, imparando a dare significato ai momenti apparentemente insignificanti.

Da queste considerazioni nasce il menu in stile kaiseki: si tratta di una selezione di piatti preparati pensando a una stagione particolare. E lo chef si è anche chiesto se il menu degustazione in voga in Occidente non possa essere nato in Giappone, in particolare a Kyoto e nella cucina kaiseki.

Il menu prevede un pacchetto da 475 euro, a cui aggiungere il pacchetto bevande a 300 euro (comprendente bevande alcoliche o non-alcoliche, acqua e tè/caffè). Se vi è mancato un attimo il fiato per il conto totale di 775 euro, sappiate che il prezzo è perfettamente in linea con quello del Noma di Copenaghen.

Le prenotazioni prevedono il pagamento anticipato totale dell’intero importo. Inoltre le cancellazioni potranno essere annullate con rimborso fino a massimo 6 settimane prima della prenotazione. Inoltre una volta che la prenotazione è stata completata, non sarà possibile modificare data o orario.

Ben 95 persone del team si imbarcheranno in questo viaggio in Giappone, pronti anche a scrollarsi di dosso gli ultimi anni di pandemia (se ricordate, quando i ristoranti erano stati riaperti dopo il lockdown, il Noma aveva deciso di riaprire come burger bar), avventura che sarà propedeutica anche a un nuovo capitolo che si aprirà nel 2024 per il Noma.