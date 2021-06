Noma venderà il suo famoso garum online

Mangiare il cibo del Noma senza andare al Noma: dall’autunno 2021 sarà possibile, grazie a una linea di salse fermentate che il ristorante di Redzepi produrrà e spedirà a casa. Il Noma, il pluripremiato ristorante di Copenaghen dello chef René Redzepi, è un posto leggendario per molti versi: ha rivoluzionato l’alta cucina, e una delle frecce al suo arco è un laboratorio sperimentale più grande del ristorante stesso e che impiega una quantità di personale esclusivamente dedicato, tra le altre cose, a far fermentare tutti i cibi possibili. Ora il Noma si lancia in quella che durante la pandemia è stata la salvezza per molti ristoranti: il delivery. Un delivery tutto particolare però: di barattoli con due particolari tipi di “garum“, la salsa ispirata al famoso (e perduto) condimento degli antichi romani a base di pesce. Quelli del Noma saranno invece vegetariani, o meglio uno vegetariano a base di albume d’uovo, e uno vegano a base di funghi.

Naturalmente, come tutto ciò che fa Noma, questi due condimenti sono il risultato di un processo creativo molto, molto accurato. Secondo il Wall Street Journal, sono stati scelti tra centinaia di aceti, miso, kombucha e garum sviluppati dal laboratorio del ristorante. Noma Projects metterà in vendita altri garum dopo che i primi due saranno usciti, incluso uno aromatizzato con ali di pollo arrosto. Da poco è apparso l’annuncio sul sito, ma comunque ci vorrà un po’ di tempo: i “Noma Projects” vengono annunciati con largo anticipo e ci si può mettere il lista d’attesa. La linea di garum dovrebbe essere disponibile dal prossimo autunno/inverno: non abbiamo mai atteso il freddo con tanto desiderio.

[Fonte: Eater]