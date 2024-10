Non siamo ancora psicologicamente pronti per il caffè al KitKat

È arrivato l’autunno, e le bacheche dei social sono tappezzate di “autumn vibes”, emoji di foglie trasportate dal vento e foto di personaggi che si godono all’infinito il calore emanato da una tazza fumante, rigorosamente tenuta con le mani protette dalle maniche di un maglione oversize, meglio se ornato con fantasie a tema e dai colori rigorosamente in palette. Una “coziness” artificiale e stucchevole che negli Stati Uniti, e per imitazione anche da noi, sublima nel terribile “Pumpkin Spice Latte”, mefitico beverone di latte e zucca frullata con le spezie tipiche della Pumpkin Pie. Ecco, forse Nescafé ci ha fornito la giusta difesa contro tutte queste cucurbitacee con una collaborazione con un marchio decisamente pop: quella con KitKat.

Com’è il Dolce Gusto al KitKat

Si tratta di una cioccolata -pardon, bevanda al cacao– nuova entrata nella gamma delle capsule Dolce Gusto, aromatizzata con i celebri wafer ricoperti di cioccolato. Che siate tra le persone civili che ne staccano una barretta per volta, o tra i selvaggi che ne morsicano più insieme, per ora potrete mettere da parte le vostre divergenze, sorbendo il vostro KitKat dalla tazza. Certo, non ci facciamo illusioni su come il “gusto wafer” verrà replicato nella bevuta, sarà un trionfo di aromi artificiali, ci auguriamo solo siano sufficientemente realistici da ricordare il prodotto originario.

“Le nuove capsule Nescafé Dolce Gusto KitKat sono la prova di una continua evoluzione del nostro brand per incontrare nuove occasioni di consumo e del nostro impegno nel fornire ai consumatori prodotti che soddisfino diverse esigenze di gusto in ogni momento della giornata e che allo stesso tempo siano garanzia di riconoscibilità e iconicità come lo è KitKat in ogni parte del globo”. – afferma Federico Giorgio Marrano, Regional BEO Confectionery Italia Malta Grecia. Le capsule sono disponibili in confezioni da 16 pezzi al prezzo consigliato al pubblico di € 5.79.