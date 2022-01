Norvegesi Sale marino ed erbe aromatiche di Daily Bread: richiamo per rischio chimico

di Manuela 17 Gennaio 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: ritirati dal commercio un paio di lotti delle gallette Norvegesi Sale marino ed erbe aromatiche di Daily Bread a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è del 17 gennaio 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 7 gennaio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Norvegesi Sale marino ed erbe aromatiche, il marchio del prodotto è Daily Bread e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è CEA Italia srl, con sede in via Isola di Sopra a Egna (BZ). Nell’avviso non viene riportato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Backeverket AS, con sede dello stabilimeno in Melveveien 4 a Porsgrunn, Sandvika.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

TMC 13-02-2022, quello con termine minimo di conservazione del 13 febbraio 2022 e unità di vendita rappresentata dal sacchetto trasparente del peso di 220 grammi

TM 14-04-2022, quello con termine minimo di conservazione del 14 aprile 2022 e unità di vendita rappresentata dal sacchetto trasparente del peso di220 grammi

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presenza di ossido di etilene che supera i limiti consentiti dalla legge nella materia prima “miscela di erbe aromatiche” (timo e origano). Viene specificato che l’ossido di etilene non è stato riscontrato nel prodotto finito, rappresentato dal prodotto da forno a base di cereali (51%) e semi (45%).

Nelle avvertenze non c’è scritto nulla, ma in questi casi solitamente il consiglio è quello di non consumare i numeri di lotto sopra indicati se già acquistati.