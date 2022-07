Novara: il bar-ristorante del Castello cerca un nuovo gestore

Attenzione: a Novara il Comune ha indetto un bando in quanto stanno cercando un nuovo gestore per il bar-ristorante del Castello.

di Manuela 14 Luglio 2022

Andiamo a Novara perché qui il Comune ha indetto un bando (la domanda può essere presentata fino al 12 settembre): si cerca un nuovo gestore per il bar-ristorante del Castello.

Il candidato ideale dovrà dare la priorità ai prodotti a km zero, valorizzando la cultura enogastronomica locale e che possa anche fungere da partner per le varie iniziative messe in campo dal Castello, in modo da mettere in rilievo anche il complesso monumentale. Il bando è stato emesso dal Comune proprio perché i locali che all’interno del Castello sono riservati al bar-ristorante sono di proprietà comunale.

Il gestore che vincerà il bando dovrà versare alla Fondazione Castello di Novara un corrispettivo mensile che sarà oggetto di base d’asta. Tuttavia avrà a disposizione una flessibilità di orari maggiore rispetto a quella del castello e potrà anche organizzare un’area dehors.

La sub-concessione oggetto del bando sarà valida per sei anni e interesserà i locali del bar-ristorante suddivisi su due piani e posti nell’ala sud della corte del Castello.

Maurizia Rebola, presidente della Fondazione, ha spiegato che l’offerta del servizio di ristorazione avrà due scopi: