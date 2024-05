Novità da Cibus 2024: le ragazze in tutina sexy aiutano a vendere tartufi?

Tra le novità gastronomiche e le tendenze presentate a Cibus 2024, la pura avanguardia: le scollature vertiginose come mezzo per vendere tartufi. Scoprite il futuro con noi!

La risposta alla domanda posta nel titolo non è rilevante: nel 2024 non dovremmo nemmeno più porre questioni del genere. Parliamo di Cibus – evento di riferimento per l’agroalimentare italiano che si sta tenendo a Parma dal 7 al 10 maggio – dove evidentemente è ammesso che gli stand usino ragazze in tutina sexy per vendere di più, o meglio. Ne è un esempio Acqualagna Tartufi, che da tempo (almeno dall’anno scorso) ricorre al vecchio e caro stratagemma della scollatura vertiginosa e ipnotizzante per conquistare potenziali clienti.

Forse “usare” è un termine un po’ forte, ma di fatto questo trapela: usare un corpo per ottenere in cambio qualcosa è ancora pratica che fa riflettere, ancora di più quando il contesto di commercio dovrebbe riguardare la qualità del cibo e non la “confezione”.

Cibus e l’impennata di tartufi

Le hostess di verde fasciate sono giovani testimonial, piuttosto conosciute sui Social Network anche per partecipazioni a programmi tv come Ciao Darwin. A Cibus hanno il compito di mostrare i tartufi, con cellulari e telecamere a favor di scollatura, e di fare video per Tik Tok in cui – sul posto di lavoro – mostrano se stesse ammiccando ai 2000 followers di Acqualagna Tartufi (che sicuramente si precipiteranno tutti in massa a comperare il prodotto).

Convincere ad acquistare un prodotto puntando sull’acquolina del cliente mi fa giungere a due ragionamenti. Il primo è il valore nullo di quell’acquisto, che fidelizza alla hostess e non al prodotto né al brand che essa rappresenta. Il secondo è che quel prodotto sia scarso, se ha bisogno di catalizzare l’attenzione di papabili compratori o curiosi usando il trucco della zip che cede e dell’occhio lungo di chi passa.

Tette e cib(us)

Com’è possibile che a Cibus accada una cosa del genere? Parliamo di Cibus, e non dello stand in questione, perché è la fiera a non aver scoraggiato tale “strategia”. Qual è esattamente il prodotto? Di cosa stiamo parlando? Dov’è il cibo? Infine, cosa più importante di tutte: com’è possibile che le donne ancora accettino di svolgere un ruolo simile? Le due giovani provocano i followers: “Quando dicono che il CIBUS è la fiera del cibo e le ragazze non servono“. Proprio questo è il punto.