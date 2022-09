Nuova Zelanda, “incidente” tra una barca da pesca e una balena: due morti e tre dispersi

di Luca Venturino 12 Settembre 2022

Nelle acque al largo di Goose Bay di Kaikōura, città situata sulla costa orientale dell’Isola del Sud della Nuova Zelanda, una barca da pesca è andata a scontrarsi inavvertitamente contro una balena, finendo per capovolgersi. Secondo quanto è stato possibile ricostruire a partire dai rapporti degli agenti delle forze dell’ordine e dal personale di soccorso intervenuto sul posto, a bordo dell’imbarcazione in questione erano presenti ben undici persone, per la maggior parte donne di età superiore ai cinquant’anni.

Gli agenti del corpo di Polizia locale, informati del particolare “incidente”, hanno avviato il prima possibile le operazioni di soccorso: stando a quanto lasciato trapelare dallo stesso primo cittadino di Kaikōura, il sindaco Craig Mackle, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni dei colleghi dell’Associated Press, sei individui sono stati soccorsi e tratti in salvo; mentre tre sono rimaste disperse al largo e due sono invece decedute. Lo stesso sindaco, per di più, ha spiegato ai media locali come la barca rimasta travolta all’impatto con la balena fosse di fatto una nave da pesca di tipo charter. Segnaliamo, infine, che al momento non sono emerse novità circa lo stato di salute del cetaceo coinvolto nell’incidente; né è chiaro in che modo sia effettivamente avvenuto lo scontro.