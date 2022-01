Nuova Zelanda: nasce Invivo Air, la prima compagnia aerea vinicola del mondo

In Nuova Zelanda per rilanciare il turismo interno due produttori di vino si sono inventati una compagnia aerea "vinicola", che porta i turisti ad assaggiare i vini locali.

di Valentina Dirindin 21 Gennaio 2022

Mentre voi siete qui a dibattere se sia il caso o meno di bere alcolici mentre si è a bordo di un aereo, in Nuova Zelanda è nata Invivo Air, la prima compagnia aerea vinicola del mondo, e se vi state chiedendo di cosa si tratti sappiate che non siete gli unici. In poche parole, si tratta di un volo A/R in cui il vino è protagonista: a lanciarlo è stata un’azienda vinicola neozelandese. Entro la fine dell’anno – fanno sapere – verrà lanciata la rotta da Auckland a Queenstown, con un volo di debutto che avverrà già nei prossimi mesi. I co-fondatori della compagnia aerea sono Tim Lightbourne e Robin Cameron: in pratica hanno noleggiato un aereo da 34 posti appositamente per lanciare questo servizio.

Il volo durerà circa due ore, ma l’intera esperienza offerta dalla compagnia aerea sarà di una giornata, con una visita ai coltivatori Invivo di Central Otago e un soggiorno all’Hilton Queenstown inclusi. “Ovviamente, ci saranno alcuni vini gratuiti serviti a bordo, oltre ad alcune bevande analcoliche”, ha spiegato Lightbourne.

Lightbourne e Cameron hanno deciso di lanciare Invivo Air nel tentativo di celebrare la riapertura dei confini di Auckland a dicembre e di promuovere il turismo interno in Nuova Zelanda. L’idea è anche quella di supportare coloro che lavorano nel settore dell’ospitalità di Auckland, che è stato duramente colpito durante il blocco di 119 giorni messo in atto dopo l’epidemia di Covid-19 in città.