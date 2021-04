Nutella, la special edition Ti Amo Italia 2021 chiede l’aiuto dei consumatori

Nutella si appresta a lanciare la special edition Ti Amo Italia, il barattolo dedicato alle bellezze del nostro paese, e quest’anno lo farà con la partecipazione attiva dei consumatori. Che sono chiamati alla scelta in due momenti: quello della candidatura dei luoghi storici o paesaggistici, e quello della votazione finale per decidere quali di questi finiranno sui vasetti in edizione limitata. In questo progetto Ferrero collabora con ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) e con il Ministero del Turismo.

Come funziona? Sul sito della Nutella la spiegazione dell’iniziativa, che in questi giorni viene veicolata da una campagna a mezzo social network. “Mostraci un luogo straordinario, quello che ti stupisce ogni volta, che hai appena scoperto o che da sempre fa parte di te”. Le istruzioni: fase 1, “scatta una fotografia di un luogo che ti lascia a bocca aperta, un posto così straordinario che tutti dovrebbero vedere”. Secondo passaggio: “Posta sul tuo profillo Instagram/Facebook il tuo luogo – Scrivi il nome della località – Tagga Nutella® Italia – Aggiungi gli hashtag #tiamoitalia + #nomeregione“. E infine, spera che il tuo scatto finisca sul prossimo barattolo da collezione della crema spalmabile.