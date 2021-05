Nutella muffin: il nuovo prodotto Ferrero nei supermercati

Ferrero presenta il “nuovo arrivato nella famiglia”, il Nutella Muffin, e noi già saliviamo. Il prodotto, a dirla tutta, non è proprio nuovo: lo abbiamo già assaggiato negli Autogrill, per esempio, e in qualche altra occasione, magari nel circuito dell’hotellerie.

Ma la novità sta nel fatto che il Nutella Muffin ora arriva nei reparti panetteria della GDO. Realizzato con yogurt magro, lievito madre e uova da galline allevate a terra il muffin alla Nutella è un prodotto di sicuro successo, così come lo erano stati a suo tempo i Nutella Biscuits.

Costa 1,49 euro al pezzo e contiene 379 Kcal ogni 100 grammi di prodotto (17,8 grammi di grassi e 29,9 grammi di zuccheri). Gli ingredienti sono: Zucchero, crema alle nocciole e al cacao 16,5% (zucchero, olio di palma, nocciole 13%, latte scremato in polvere 8,7%, cacao magro 7,4%, emulsionanti: lecitine (soia); vanillina), farina di frumento, uova (8,5%), oli vegetali (girasole, cocco),yogurt magro (6,5%), lievito madre (6,5%)(acqua, farina di frumento), acqua, tuorlo d’ uovo (4,5%), siero di latte in polvere, amido modificato, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio), glutine di frumento, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi), aromi, addensanti (gomma di xantano, gomma di guar) sale.