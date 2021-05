Oktoberfest a Dubai? La festa bavarese potrebbe trasferirsi nel deserto

Anche quest’anno l’Oktoberfest difficilmente tornerà, ma secondo quanto scrivono i media tedeschi potrebbe spostarsi da Monaco di Baviera al “deserto” di Dubai.

Sempre secondo i giornali teutonici, per la grande festa della birra ci sarebbero già dei piani avanzati per portarla a Duabai. Ad occuparsi dell’organizzazione sarebbe una cordata di imprenditori tedeschi.

L’Oktoberfest a Dubai non sarà una festa “esclusiva”, ma andrebbe a collocarsi all’interno della più ampia cornice dell’Expo. La kermesse della birra prenderà vita al Dubai Marina, all’interno di uno spazio da 420 mila metri quadrati che conterrà fino a 32 tende in grado di ospitare da 1.000 a 10 mila visitatori.

Se davvero ci sarà, la festa si svolgerà dal 7 ottobre e durerà fino al 31 marzo 2022. Ben sei mesi di Oktoberfest contro i tradizionali 16 giorni. Ovviamente alla luce delle rigidissime leggi in vigore a Dubai in materia di consumo di alcolici, la birra potrà essere servita e consumata solo all’interno dell’area festa. Gli avventori – ubriachi o meno – verranno accompagnati ai loro hotel tramite appositi bus navetta.

Nei giorni scorsi la città di Monaco ha preso le distanze nei confronti di un possibile Oktoberfest a Dubai: “L’Oktoberfest è originale di Monaco e si svolge esclusivamente a Monaco”, si legge in una dichiarazione ufficiale. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni. Se ci sarà un Oktoberfest a Dubai, non sarà evidentemente l’originale.

Fonte: DW.com