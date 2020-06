Olanda: arriva la fabbrica di cioccolato in stile Willy Wonka

Se il vostro sogno nel cassetto è sempre stato quello di visitare la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka (se con Gene Wilder o con Johnny Depp sta a voi scegliere), ebbene, ben presto potrete farlo. Tutto merito della Tony’s Chocolonely, un’azienda che in Olanda ha deciso di costruire una fabbrica di cioccolato in stile Willy Wonka.

Il progetto è merito dello studio di architettura Search e sarà un mix fra una fabbrica dolciaria e un parco giochi, con tanto di montagne russe e stanze nascoste. Si chiamerà Tony’s Chocolonely Chocolate Circus, costerà più di 100 milioni di euro e potrebbe aprire fra tre anni se verranno dati i permessi di costruzione.

Esattamente come nel romanzo e nei film successivi, i visitatori potranno seguire un percorso guidato per assistere al processo di produzione dei dolci (si spera senza gli incresciosi e imbarazzanti incidenti occorsi ai “simpatici” bambini narrati Roald Dahl). Saranno tre le zone principali della nuova fabbrica:

il magazzino De Vrede

il padiglione rosso con le montagne russe

il nuovo capannone di produzione

L’architetto Kathrin Hanf ha spiegato che è da cento anni che non vengono costruite fabbriche come queste. Nei vari padiglioni ci saranno auditorium, sale cinema, laboratori adatti a tutti, giostre, montagne russe, giardini e, ovviamente, fiumi e fiumi di cioccolata. Non è dato sapere se ci saranno anche gli Oompa Loompa e gli scoiattoli che sgusciano noci.

[Crediti Foto | Search.Nl]