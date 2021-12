Olanda di nuovo in lockdown: ristoranti e bar chiusi fino al 14 gennaio

L'Olanda torna in lockdown con chiusura di tutte le attività non essenziali, compresi bar e ristoranti, fino al 14 gennaio.

di Marco Locatelli 20 Dicembre 2021

Torna di nuovo in lockdown l’Olanda a causa dell’impennata di contagi per via della variante Omicron. Il governo dei Paesi Bassi ha introdotto la chiusura ieri, domenica 19 dicembre, e sarà valido fino al 14 gennaio. Abbasseranno nuovamente le serrande bar, ristoranti ma anche tutti i negozi e le attività non essenziali come parrucchieri, cinema, teatri, realtà sportive e ricreative.

“Il lockdown è inevitabile a causa della quinta ondata che si sta avvicinando, a causa di Omicron – ha sottolineato il premier Mark Rutte, per prevenire il peggio”.

Ad eccezione del giorno di Natale, non si potranno invitare più di due persone a casa. Scuole chiuse fino al 9 gennaio. L’invito da parte del rappresentante degli epidemiologi Jaap Van Dissel è quello di vaccinarsi con la terza dose il prima possibile.

“Una grave battuta d’arresto. Allo stesso tempo, sappiamo che i richiami dei vaccini aiutano il sistema immunitario. Ciò significa che la protezione contro l’Omicron aumenterà dopo il richiamo, non solo per quanto riguarda i contagi ma anche contro le malattie gravi”