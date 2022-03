Olanda; entra al McDonald’s, ordina il cibo e comincia a sparare: due morti

In un McDonald's della città di Zwolle, Olanda, un uomo ha ucciso due persone a colpi di arma da fuoco: si parla di attacco "mirato".

di Luca Venturino 31 Marzo 2022

È entrato in un McDonald’s nella città di Zwolle, nel cuore dell’Olanda, ha ordinato del cibo e si è seduto. Poi, improvvisamente, ha estratto un’arma da fuoco e ha esploso alcuni colpi contro due clienti, anch’essi seduti a consumare il proprio pasto. Per le vittime, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Secondo le opinioni di alcuni testimoni, presenti all’interno del locale al momento dell’attacco, si tratta di un colpo “mirato”. Pare, infatti, che l’uomo abbia sparato esclusivamente alle vittime, due uomini d’affari apparentemente di origine turca, per poi fuggire immediatamente dopo averle uccise senza più fare fuoco. Al momento le forze di polizia locale sono impegnate a dare la caccia al killer e nel ricostruire al meglio il movente degli omicidi, che ancora elude le indagini.