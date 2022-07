Olanda, gli agricoltori protestano bloccando i centri di distribuzione dei supermercati

di Luca Venturino 6 Luglio 2022

In Olanda gli agricoltori hanno preso a protestare contro le richieste da parte delle autorità governative di utilizzare meno fertilizzanti e ridurre la mole complessiva di bestiame: dopo numerose manifestazioni al di fuori delle case di politici e legislatori – che di fatto non hanno fatto altro che attirare critiche e condanne, diminuendo infine il sostegno pubblico alla loro causa -, più recentemente hanno deciso di organizzare un’intera giornata di proteste bloccando gli buh di distribuzione dei supermercati di diverse città.

A tal proposito. l’aeroporto di Schiphol di Amsterdam e KLM, il braccio olandese di Air France (AIRF.PA), hanno consigliato ai propri viaggiatori di utilizzare i mezzi pubblici – anziché le auto – per raggiungere l’aeroporto, poiché gruppi di attivisti di agricoltori avevano annunciato sui propri canali sui social media di aver intenzione di utilizzare i trattori per bloccare le strade: i servizi di news locali hanno infatti segnalato diversi ingorghi sulle autostrade nell’est del Paese, anche se pare che il pendolarismo mattutino nei pressi di Schiphol abbia potuto scorrere indisturbato. Come vi abbiamo accennato, al centro della protesta in corso ci sono gli obiettivi recentemente introdotti per ridurre i composti azotati dannosi entro il 2030 – stesso anno entro cui dovrebbero essere tagliati anche gli altri pesticidi – e diminuire del 30% il numero di capi di bestiame in modo da tamponare le emissioni complessive.

I numerosi allevamenti intensivi di mucche, maiali e altri animali sul territorio nazionale, infatti, hanno determinato una densità particolarmente elevata di emissioni nocive – che a sua volta ha spinto i tribunali olandesi ed europei a ordinare al governo locale di affrontare quanto prima il problema.