Olanda, nei supermercati arriva la cassa per persone sole

di Marco Locatelli 8 Ottobre 2021

Uno spazio per le persone sole che hanno bisogno di fare quattro chiacchiere. Dove? Alla cassa del supermercato. In Olanda la catena di supermercati Jumbo ha infatti in programma di introdurre 200 casse dove i clienti potranno fermarsi a parlare.

Iniziativa dedicata ovviamente alle persone che non hanno fretta e, anzi, hanno intenzione di godersi la spesa come momento per fare quattro chiacchiere con il cassiere in tutta tranquillità.

L’obiettivo – fanno sapere da Jumbo – è quello di contrastare la solitudine e mostrare vicinanza ai più anziani. “I nostri negozi sono un importante luogo di incontro per molte persone – ha dichiarato Colette Cloosterman van Eerd, rappresentante della catena Jumbo – e vogliamo giocare un ruolo nell’identificare e ridurre la solitudine”.

In questo modo i cassieri, spiega Cloosterman “sostengono l’iniziativa e vogliono aiutare le persone a stabilire un contatto reale con loro per genuino interesse. È un piccolo gesto, ma molto prezioso, soprattutto in un mondo che si digitalizza e diventa sempre più veloce”.

È non è un caso se in Olanda il 26% della popolazione over15 si sente moderatamente sola e negli over75 la percentuale sale al 33%. Uno su tre.