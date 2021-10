Olanda, porta 48 bicchieri di birra agli amici allo stadio

di Marco Locatelli 20 Ottobre 2021

48 bicchieri di birra, portati tutti insieme dalla stessa persona, allo stadio durante una partita di calcio. È successo in Olanda, protagonista del gesto da “Guinness dei primati” è il 23enne Christiaan Roetgering.

Il gesto, fotografato e poi riportato sui social dove è diventato virale, è avvenuto durante la partita di Eredivisie, massima serie olandese di calcio, tra Twente e Willem II.

Stando a quanto scrivono i tabloid inglesi, sembra tra l’altro che il giovane “portatore” di birra non abbia fatto cadere nemmeno una goccia di birra. Ma sembra che non sia stato questo il vero record: una volta, un amico di Christiaan è riuscito a portare ben 50 pinte di birra. Tutte in una volta sola ovviamente.

“Vado sempre alla partita con un gruppo di amici e ogni volta uno di noi ha il compito di portare le birre – racconta il 23enne -. Questa volta era il mio turno e non mi andava di dover continuare ad andare avanti e indietro per il bar. Così ho deciso di prenderle tutte in una volta. Ho dovuto portare i vassoi attraverso un passaggio e su per alcune scale, ma è andato tutto bene. Ma non è un record: il mio amico Jochen è riuscito in passato a portare 50 birre in una volta sola.

Devo aver ricevuto 300 richieste di amicizia su Instagram – prosegue il ragazzo, la cui popolarità è decisamente cresciuta dopo quello scatto che lo ritraeva -. Stavo guardando i momenti salienti in tv di domenica e il mio telefono è semplicemente esploso”.