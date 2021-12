Olanda, si assumono maiali nei campi per ridurre gli incidenti aerei

Le autorità olandesi stanno impiegando dei maiali per scacciare oche e altri uccelli selvatici, cause di diversi incidenti aerei.

di Luca Venturino 1 Dicembre 2021

Non avete sbagliato a leggere, e non avete alzato troppo il gomito (vero, questo non lo possiamo sapere, ma andiamo sulla fiducia): in Olanda le autorità stanno assumendo dei maiali per ridurre gli incidenti aerei sui campi coltivati.

La misura è dovuta agli innumerevoli incidenti aerei occorsi negli ultimi anni in prossimità dell’aeroporto di Schiphol, uno degli hub più importanti d’Europa, legati a una massiccia presenza di volatili. Di male in peggio, penserete voi: dai maiali siamo passati ai volatili. Ebbene, il problema è che questi uccelli (principalmente oche) tendono a riversarsi in gran numero nei campi adiacenti all’aeroporto a causa della quantità di cibo (e, in particolare, di barbabietole da zucchero) a disposizione. I volatili dunque si insediano e poi, quando prendono il volo, rischiano di entrare in rotta di collisione con gli aerei di passaggio. Uniamo questo loro “vizio” al fatto che dal 1970 il numero di uccelli selvatici e oche in Olanda è decuplicato, ed ecco che abbiamo un problema tanto bizzarro quanto serio.

Le autorità locali hanno tentato di allontanare gli animali con l’utilizzo di radar e laser, senza tuttavia ottenere risultati significativi. La soluzione, come ormai avrete intuito, si è presentata con l’introduzione di una ventina di maiali in un area di circa duecento ettari adiacente all’aeroporto: i nuovi coinquilini hanno preso a cacciare le oche presenti e a mangiare il loro cibo, riducendo sensibilmente il loro numero. E l’obiettivo, ora, è quello di estendere la presenza dei suini anche ad altre aree. Insomma, le candidature sono aperte.