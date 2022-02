Olbia, incendio al ristorante: è il terzo attentato allo stesso imprenditore

di Luca Venturino 23 Febbraio 2022

L’ingresso del ristorante Il Regolo di Olbia, in Sardegna, è stato dato in pasto alle fiamme: la notizia di un incendio (quasi sicuramente) doloso è già abbastanza inquietante di per sé, ma che diventa ancora più allarmante se consideriamo che si tratta del terzo attentato, in pochi giorni, ai ristornati di proprietà dell’imprenditore locale Nuccio Merone.

L’incendio è stato domato dall’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a impedire alle fiamme di raggiungere le sale interne del locale, ma come accennato in apertura ciò che preoccupa è la perseveranza di chi ha appiccato il fuoco. Lo stesso ristorante, infatti, aveva subito un tentativo di incendio nella serata di venerdì 18 febbraio a opera di alcuni ignoti che, poche ore dopo, avevano tentato di dare alle fiamme anche il locale gemello (anche questo di proprietà di Merone) sulla spiaggia del paese. Gli agenti delle forze dell’ordine del Reparto Territoriale di Olbia sono tuttora al lavoro per scoprire chi si cela dietro i tre attentati.