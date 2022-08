Olbia, l’acqua dei rubinetti non è potabile: scatta il divieto per gli usi alimentari

di Luca Venturino 2 Agosto 2022

L’acqua che sgorga dai rubinetti della zona aeroporto di Olbia non è potabile: le autorità sanitarie hanno rilevato un eccesso di batteri coliformi al suo interno, che per l’appunto la rende “non idonea per gli usi potabili (come bevanda)”, per gli usi “alimentari (preparazione alimenti – tè, caffè, minestre, per cottura di verdure e cottura pasta e lavaggio alimenti)” e nemmeno per “l’incorporazione negli alimenti se non previa, prolungata bollitura”. I risultati delle analisi sui campioni d’acqua sono stati prontamente comunicati al sindaco, Settimo Nizzi, che a sua volta si è attivato per emanare un’ordinanza che di fatto vieta l’uso per scopi alimentari nella località Aeroporto.

Come vi abbiamo già accennato in apertura, le analisi che hanno portato al verdetto di cui sopra sono state svolte dal personale sanitario dell’Arpas di Sassari su alcuni campioni di acqua prelevati nella giornata del 25 luglio dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della Asl gallurese. I risultati sono stati poi comunicati direttamente alla Asl di Olbia, che a sua volta si è occupata di certificarli. Secondo quanto lasciato trapelare, il divieto rimarrà in vigore fino a una nuova comunicazione delle autorità sanitarie sul ripristino della conformità dell’acqua. Rimanendo in questo contesto, vi segnaliamo ancora che anche a Marotta – Mondolfo, in provincia di Pesaro, è stato vietato bere l’acqua del rubinetto: qui, infatti, sono state trovate alcune tracce di salmonella.