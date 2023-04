Old Wild West: Lino Banfi è il nuovo testimonial

di Luca Venturino 6 Aprile 2023

Accendendo la televisione da oggi fino alla metà di maggio avrete la possibilità di imbattervi in Lino Banfi all’Old Wild West. No, niente remake goloso de L’allenatore nel pallone: l’attore pugliese, icona della commedia italiana anni ’70, torna infatti nel piccolo schermo come testimonial della catena di fast food. Il suo personaggio, stando a quanto lasciato trapelare, sarà quello di un nonno vagamente confuso impegnato in un dibattito generazionale con il nipotino.

Lino Banfi testimonial di Old Wild West: diamo un’occhiata allo spot

Guidati dalla regia di Filippo Valsecchi, lo spot sarà diffuso nel contesto di un piano di comunicazione multicanale che naturalmente andrà a coinvolgere tanto la televisione (tra cui le reti di Mediaset e di Sky) quanto la radio e i social network. L’obiettivo pare sia quello di presentare la location – un ristorante di Old Wild West, per l’appunto – come luogo sicuro, adatto alla condivisione di momenti in famiglia e ai dibattiti tra un nipotino al passo con i tempi e un nonno che invece è ancora legato al passato.

L’impronta comica è evidente fin dalle prime battute dello spot: Lino Banfi e nipotino si avvicinano a un Old Wild West e l’attore pugliese, classe 1936, escalama: “Ah, ecco. Ci sono le cime di rapa?”. Il nipote gli scocca uno sguardo obliquo: “Le wrap? Certo nonno, nel menu c’è tutto: ci sono i chicken nuggets, i tacos, lo smashburger…”. Banfi, visibilmente confuso, si limita ad annuire.

La nostra coppia fa quindi l’ingresso al ristorante. “Buona questa burrata, eh?” dice Lino Banfi, burrito in mano, pulendosi con un tovagliolo. Il gioco è sempre lo stesso – il nonno un po’ tontolone, il nipote che lo corregge. “Ma che burrata, nonno!” dice infatti il nipotino. “È un burrito!“.

Anche la punchline dello spot, infine, fa uso degli stessi toni: il nipote cerca di far ripetere al nonno “Old Wild West”, scandendo ogni parola. “Ho capito!” esclama Banfi. “Old Wild West, mica s0′ fess!”.

“Il nostro è un brand capace di mettere d’accordo adulti e bambini, unendo intere generazioni” ha commentato a tal proposito Daniele Crucil, Corporate Marketing Director di Cigierre. “Old Wild West è da sempre un format ideale per condividere momenti in famiglia, e scegliere Lino Banfi, un personaggio molto amato in Italia, è il modo migliore per comunicare come Old Wild West sia il ristorante ideale per condividere momenti familiari tra tradizione, buon cibo e una location originale e sempre al passo con i tempi”.