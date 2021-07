Olimpiadi Tokyo 2021: cosa mangiano gli atleti USA che ci andranno

Il cibo è senza dubbio parte integrante della vita di un atleta che si rispetti. E se è vero che chi pratica atletica leggera deve seguire diete rigidissime, a volte si concede anche qualche momento di gioia culinaria, ad esempio quando centra una qualificazione olimpica. Ecco cosa mangiano gli atleti statunitensi per festeggiare la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Dopo la vittoria sui 400 metri di qualche settimana fa, il velocista Michael Norman si è concesso un bella grigliata di carne di maiale, riso condito e alcuni broccoli al vapore.

La centometrista Teahna Daniels, invece, adora mangiare la pizza o abbuffarsi di biscotti dopo aver centrato una vittoria importante. Il mezzofondista Clayton Murphy preferisce cedere al piacere di una bel bicchiere di vino dopo un trionfo.

Poi ci sono i più “fortunati” come il lanciatore di pesi Ryan Crouser che non ha dovuto allontanarsi troppo dal buffet nel corso degli anni: uno degli obiettivi principali per il campione olimpico in carica è stato infatti quello mantenere il suo “dolce” peso di 145 chilogrammi.

