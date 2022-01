Oliva ascolana del Piceno Dop: il ministero registra il Marchio di impresa

di Valentina Dirindin 15 Gennaio 2022

Il ministero dello Sviluppo economico ha registrato il “Marchio di Impresa” del Consorzio tutela e valorizzazione Oliva ascolana del Piceno Dop. La certificazione del Mise, che lega il prodotto ai produttori associati, arriva dopo una serie di progetti volti a tutelare il marchio: pochi giorni fa il Consorzio Tutela e Valorizzazione Oliva Ascolana del Piceno DOP aveva approvato all’unanimità il percorso di aggregazione delle forze e delle competenze in ambito regionale, per consentire di dare efficace sostegno economico allo sviluppo della filiera agroalimentare.

Oggi arriva anche la registrazione del Marchio di Impresa, come annuncia con soddisfazione il vice presidente della Regione Marche e assessore all’Agricoltura Mirco Carloni. “Il riconoscimento tutela uno dei prodotti di eccellenza marchigiani dalle possibili speculazioni”, ha affermato Carloni. “Era un provvedimento atteso da anni e ringrazio i promotori del Consorzio per il risultato conseguito. L’oliva ascolana Dop entrerà a far parte, di diritto, dei percorsi del gusto che vogliamo creare attraverso il bando riservato ai Distretti del cibo. L’Ascolana Dop sarà protagonista di tutti i progetti di valorizzazione agroalimentare che la Regione Marche sta costruendo per rilanciare le aree interne e difendere i nostri interessi di produttori”.